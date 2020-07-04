Американский чемпион-гей обратился к фанатам на русском языке

Знаменитый американский фигурист Джонни Вейр, выступавший в одиночном катании и трижды становившийся чемпионом США обратился к подписчикам в Instagram на русском языке.

Вейр, которому 2 июля исполнилось 36 лет, поблагодарил фанатов за поздравления с днем рождения.

"Всем привет! Спасибо вам большое за ваши поздравления! Для меня это очень, очень приятно", – сказал фигурист.

Вейр совершил каминг-аут в 2011 году, публично заявив, что он гей. Завершил карьеру в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вейр подготовил номер под хит KAZKA "Плакала".

Видео с тренировок бронзового призера чемпионата мира-2008 у себя в Instagram разместили сами музыканты.