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18 октября • обновлено в 14:49
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Американский боец жестоким нокаутом вырубил небитого россиянина за 29 секунд

9.2т Читать материал на украинском

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда нокаутировал россиянина Мовлида Хайбулаева в четвертьфинале Гран-при Professional Fighters League (PFL).

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.

В первом раунде Пинеда нанес Хайбулаеву серию ударов, после которых россиянин оказался на настиле. Американец бросился добивать соперника, и судья на 29-й секунде остановил поединок.

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Для Хайбулаева это поражение стало первым в карьере при 13 победах и одной ничьей. Пинеда одержал 26 побед и потерпел 13 поражений.

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Тема
MMA
Место
США Лас-Вегас
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Не бит, не трахан... Побит, оттрахан! Краткая биография этого рюзге скота!
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