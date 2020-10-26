Американский боец дебютировал в UFC с нокаута за 18 секунд. Видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 21:55, 26.10.2020 Обновлено: 22:16, 26.10.2020

Американский боец смешанных единоборств Фил Хос одержал уверенную победу в своем дебютном поединке под эгидой промоушена UFC на 254-м номерном турнире организации.

Уже в первом раунде боя он оттеснил своего соперника Джейкоба Малкоуна к краю октагона и нанес несколько боковых ударов. После одного из них австралиец пошатнулся, чем тут же воспользовался Хос, закончив противостояние нокаутом за 18 секунд.

Отметим, что для Малкоуна этот поединок также стал дебютным в UFC, а поражение – первым в профессиональной карьере. До этого на его счету было четыре победы. Что касается Хоса, то он победил в девятый раз и имеет в пассиве два проигрыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою UFC 254 россиянин Хабиб Нурмагомедов взял верх над Джастином Гэтжи и сенсационно завершил карьеру.

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