Американский боец дебютировал в UFC с нокаута за 18 секунд. Видео

Американский боец смешанных единоборств Фил Хос одержал уверенную победу в своем дебютном поединке под эгидой промоушена UFC на 254-м номерном турнире организации.

Уже в первом раунде боя он оттеснил своего соперника Джейкоба Малкоуна к краю октагона и нанес несколько боковых ударов. После одного из них австралиец пошатнулся, чем тут же воспользовался Хос, закончив противостояние нокаутом за 18 секунд.

Отметим, что для Малкоуна этот поединок также стал дебютным в UFC, а поражение – первым в профессиональной карьере. До этого на его счету было четыре победы. Что касается Хоса, то он победил в девятый раз и имеет в пассиве два проигрыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою UFC 254 россиянин Хабиб Нурмагомедов взял верх над Джастином Гэтжи и сенсационно завершил карьеру.