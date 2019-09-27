"Американский Беленюк" заговорил о супербое с Хабибом

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Кайл Дейк (США) выразил желание сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Кайл Дейк AP

Дейк подчеркнул при этом, что готов провести поединок с Нурмагомедовым по правилам вольной борьбы, а не в октагоне. "Ну что Хабиб? Давай сделаем это", — добавил американец, слова которого приводит fight-library.com.

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

28-летний Дейк — двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории до 79 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Жан Беленюк на чемпионате мира в Нур-Султане также стал двукратным чемпионом мира, что является лучшим достижением за историю среди отечественных борцов.

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