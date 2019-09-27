Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:53
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Американский Беленюк" заговорил о супербое с Хабибом

2.3т Читать материал на украинском

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Кайл Дейк (США) выразил желание сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Кайл Дейк

Кайл Дейк

AP

Дейк подчеркнул при этом, что готов провести поединок с Нурмагомедовым по правилам вольной борьбы, а не в октагоне. "Ну что Хабиб? Давай сделаем это", — добавил американец, слова которого приводит fight-library.com.

"Американский Беленюк" заговорил о супербое с Хабибом

Новости
"Отвратительно": жесткое видео с Хабибом спровоцировало международный скандал

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

28-летний Дейк — двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории до 79 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Жан Беленюк на чемпионате мира в Нур-Султане также стал двукратным чемпионом мира, что является лучшим достижением за историю среди отечественных борцов.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свин Чубатый
Свин Чубатый
Беленюююююк...хахаха, что за бреееед
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel