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12 ноября • обновлено в 17:23
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Американская гимнастка умерла, сломав позвоночник

2.5т
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20-летняя гимнастка из США Мелани Коулмэн умерла в больнице после травмы, полученной на тренировке.

Как сообщает The Sun, она занималась на брусьях, но соскользнула и получила тяжелую травму позвоночника. Врачи боролись за ее спасение несколько дней, но напрасно: повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Мелани Коулмэн скончалась после неудачного падения

Мелани Коулмэн скончалась после неудачного падения

Southern Connecticut State University

Мелани Коулмэн училась в университете Южного Коннектикута и считалась перспективной спортсменкой, входила в группу подготовки к Олимпийским играм. Однако мечтам и планам девушки сбыться не суждено. Университет выразил соболезнования родителям Мелани и ее четверым братьям и сестрам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний американский бегун Томас Стенли умер необычной смертью – от удара молнии возле финиша ультрамарафона.

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Тема
спортивная гимнастика
Место
США
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
А где тренер в это время был? Почему не страховал?
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