Американская гимнастка умерла, сломав позвоночник

20-летняя гимнастка из США Мелани Коулмэн умерла в больнице после травмы, полученной на тренировке.
Как сообщает The Sun, она занималась на брусьях, но соскользнула и получила тяжелую травму позвоночника. Врачи боролись за ее спасение несколько дней, но напрасно: повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
Мелани Коулмэн скончалась после неудачного падения
Southern Connecticut State University
Мелани Коулмэн училась в университете Южного Коннектикута и считалась перспективной спортсменкой, входила в группу подготовки к Олимпийским играм. Однако мечтам и планам девушки сбыться не суждено. Университет выразил соболезнования родителям Мелани и ее четверым братьям и сестрам.
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