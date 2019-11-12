Американская гимнастка умерла, сломав позвоночник

20-летняя гимнастка из США Мелани Коулмэн умерла в больнице после травмы, полученной на тренировке.

Как сообщает The Sun, она занималась на брусьях, но соскользнула и получила тяжелую травму позвоночника. Врачи боролись за ее спасение несколько дней, но напрасно: повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Мелани Коулмэн скончалась после неудачного падения Southern Connecticut State University

Мелани Коулмэн училась в университете Южного Коннектикута и считалась перспективной спортсменкой, входила в группу подготовки к Олимпийским играм. Однако мечтам и планам девушки сбыться не суждено. Университет выразил соболезнования родителям Мелани и ее четверым братьям и сестрам.

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