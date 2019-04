Американская гимнастка сломала обе ноги во время прыжка: кошмарный эпизод попал на видео. 18+

Американская гимнастка Сэм Черио сломала обе ноги при приземлении во время выступления. Инцидент произошел на региональных соревнованиях в Батон-Руж (Луизиана) в пятницу, 5 апреля.

Спортсменка не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась, получив жуткие повреждения. Как пишет The Sun, девушка допустила фатальную ошибку, приземлившись прямо на край гимнастического мата. Момент с кошмарным инцидентом попал в видеотрансляцию соревнований.

Внимание! Видео не для слабонервных! 18+

Auburn senior Sam Cerio broke both her legs and dislocated both knees during her floor routine yesterday. Horrific and utterly heartbreaking way to end her collegiate athletic career.



