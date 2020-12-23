Американский футболист умер в 28 лет от сердечного приступа

Игрок в американский футбол Лоренцо Тальяферро, известный по выступлениям за "Балтимор Рэйвенс", умер в 28 лет, сообщает The Mirror.

О смерти своего экс-игрока сообщил клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ). Отмечается, что Тальяферро скончался от сердечного приступа.

"Мы глубоко опечалены, узнав о кончине Лоренцо. Он был добрым, умным, уважительным и решительным молодым человеком - тем, кто всегда был предан своим товарищам по команде. Его любили все в нашей организации. Мы выражаем искренние соболезнования семье Лоренцо. Да упокоится он с миром." говорится в заявлении тренера Джона Харбо.

Тальяферро был выбран "Рэйвенс" на драфте 2014 года. Он защищал цвета клуба на протяжение трех сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец смешанного стиля (MMA) Серджио да Силва, добывший в свое время семь побед в Bellator и Cage Fury Fighting Championships, умер в возрасте 34 лет.