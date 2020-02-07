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7 февраля • обновлено в 07:26
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Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

3.7т
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова 6 февраля стала одним из главных объектов обсуждений в сети.

21-летняя спортсменка, по данным СМИ, совершила попытку самоубийства, нанеся себе несколько ударов ножом. При этом россиянка сама вызвала себе скорую и была срочно госпитализирована.

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Позже появился комментарий самой Солдатовой. Сначала она назвала свой поступок глупостью, а затем и вовсе обвинила прессу во лжи. "Пишут полный ужас, полную неправду. У меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, что можно было такое написать без малейших доказательств", – заявила спортсменка.

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Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Instagram Александры Солдатовой

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
художественная гимнастика
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Брехня
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0
1
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза в своем репертуаре собирает с помоек разные сплетни .она уже опровергла сплетни выпустив ролик в инстограме
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Какой красивый девушка
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Кактусов Иван, девушка-то красивый,но склонен к самогубству.Если попробовала,обязательно в будущем осуществит...
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