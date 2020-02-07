Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова 6 февраля стала одним из главных объектов обсуждений в сети.

21-летняя спортсменка, по данным СМИ, совершила попытку самоубийства, нанеся себе несколько ударов ножом. При этом россиянка сама вызвала себе скорую и была срочно госпитализирована.

Instagram Александры Солдатовой

Позже появился комментарий самой Солдатовой. Сначала она назвала свой поступок глупостью, а затем и вовсе обвинила прессу во лжи. "Пишут полный ужас, полную неправду. У меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, что можно было такое написать без малейших доказательств", – заявила спортсменка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самые яркие фото девушки.

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Instagram Александры Солдатовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото 41-летней звезды гимнастики Лилии Подкопаевой после трех родов.

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