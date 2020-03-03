Александр Емельяненко жестко ответил на обвинения Сергея Харитонова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеоответ на слова тяжеловеса Сергея Харитонова о том, что он является насильником и представляет опасность для общества.

"Харитоша! Ты опять зашипел на просторах интернета. Об какого оловянного солдатика ты свои зубы стесал. Люди, купите ему коробку чупа-чупсов. Пусть лучше с*сет, чем вафельницу свою раскрывает на просторах интернета. А от меня тебе привет, Харитоша. Двойной привет, Харитоша!" – сказал Емельяненко на видео, опубликованном в Instagram.

Александр Емельяненко Instagram Александра Емельяненко

Напомним, что 3 апреля он проведет поединок против Магомеда Исмаилова. Для того, чтобы Александр не сорвался в очередной раз с нарушением режима, его отвезли в клуб "Ахмат".

Как сообщал OBOZREVATEL, Харитонов поведал историю о том, как Емельяненко-младший пытался изнасиловать жену одного из самбистов сборной России во время тренировочных сборов.

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