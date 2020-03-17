Александр Емельяненко сделал важное заявление о следующем бое

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его поединок против Магомеда Исмаилова, запланированный на 3 апреля, перенесен из-за коронавируса.

Сначала Емельяненко-младший опубликовал видео, в котором известил подписчиков о переносе боя из-за эпидемии, а затем опубликовал снимок с новой датой поединка, который теперь должен пройти 24 июля в Москве на "ВТБ Арене".

Александр Емельяненко Instagram Александра Емельяненко

Бой Емельяненко - Исмаилов @alexemelyanenko

"Здрасте, здрасте, люди добрые! Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на июль, все турниры поотменяли из-за вспышки коронавируса. Вот такие неутешительные новости у меня, я опечален. Всем хорошего дня и отличного настроения. Буду готовиться дальше, тренироваться и терпеть. Всем пока", – сказал Емельяненко.

Напомним, что в последнее время российский боец проходил подготовку к этому противостоянию в Грозном под личным наблюдением главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров посмеялся над интенсивностью тренировок Емельяненко-младшего, сравнив их с занятиями физкультурой.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!