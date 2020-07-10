Александр Емельяненко: Федю понесло, нам лучше жить раздельно

Знаменитый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не нуждается сегодня в поддержке старшего брата Федора, с которым его объединяет лишь фамилия.

Оба спортсмена уже давно не общаются, а время от времени устраивают публичные конфликты через прессу или в социальных сетях.

"Я уважал старшего брата и сейчас его уважаю, просто в какой-то момент я перенасытился тем, что он в грудь себя бьет. Федю понесло. В какой-то момент я понял, что нам лучше жить, развиваться и двигаться раздельно друг от друга. Я ни в чем не нуждаюсь, он вместо меня на ринг не выйдет, ничего для меня не сделает. Много случаев, когда брат находится гораздо дальше, чем какой-то друг, по взглядам, жизненным идеалам, обстоятельствам. Что нас с ним объединяет? Да ничего. Родители да общая фамилия", – рассказал Емельяненко-младший в интервью "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Емельяненко заявил, что младший брат для него мертв. Украинского боксера Александра Усика сравнили с Александром Емельяненко из-за внешнего вида.