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26 декабря • обновлено в 23:21
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Александр Емельяненко дерзко ответил на вызов Кадырова

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Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова, посоветовав тому готовить перчатки.

"Я принимаю твой вызов Рамзан! Я готов с тобой по боксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда?", - написал боец у себя в Instagram..

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров вызвал Емельяненко на бой 21 декабря. Он отметил, что подраться со спортсменом в последнее время желают "все, кому не лень", и потому решил сделать то же самое.

Напомним, что 29 ноября Александр Емельяненко добыл победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в самом ожидаемом бою года в России.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Емельяненко Рамзан Кадыров
Место
Россия
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