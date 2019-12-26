Александр Емельяненко дерзко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова, посоветовав тому готовить перчатки.

"Я принимаю твой вызов Рамзан! Я готов с тобой по боксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда?", - написал боец у себя в Instagram..

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров вызвал Емельяненко на бой 21 декабря. Он отметил, что подраться со спортсменом в последнее время желают "все, кому не лень", и потому решил сделать то же самое.

Напомним, что 29 ноября Александр Емельяненко добыл победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в самом ожидаемом бою года в России.

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