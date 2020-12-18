Акция под елочку от Parimatch. Выбирай крутой мерч и заряжайся на победу!

Интернет-магазин PM Store объявил о крутой акции в честь новогодних праздников. Теперь приобрести спортивную и кэжуал-одежду, заряженную на победу, можно со скидками, которые действуют с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 на сайте pmstore.com. Для фанатов спорта это отличный повод как обновить свой гардероб, так и подобрать яркие подарки друзьям.

PM Store – первый официальный магазин бренда Parimatch, предоставляющий широкий ассортимент функциональной и качественной одежды для любителей спорта. Философия магазина выходит далеко за рамки брендированной продукции: на смену логотипам пришли крутые вещи с уникальными принтами и стильным дизайном.

Сейчас новогодние скидки распространяются на футболки, худи, свитшоты для мужчин и женщин, которые стремятся проявлять свою индивидуальность и горят желанием побеждать. Коллекция разнообразна стильными принтами с абстракциями и звездными спортсменами. Чего только стоят футболки и худи с легендарным Конором МакГрегором!

Кстати, онлайн-магазин предлагает стильные аксессуары и товары для активного досуга, такие как электросамокат или стол для настольного футбола. Также доступны подарочные сертификаты для всех, хочет удивить идейным подарком знакомых фанатов спорта и активного образа жизни.

Ворваться в Новогодний сейл от Parimatch проще просто. Переходи на подборку акционных позиций в разделе SALE и в несколько кликов оформляй заказ. Приятный бонус – доставка мерча бесплатна по всей Украине. Нереальный мерч ждёт!