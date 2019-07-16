"А на парад денег нет?" Зеленского распекли за идею проведения Олимпиады в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский был раскритикован за инициативу проведения в нашей стране Олимпийских игр.

Во время встречи с президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым глава государства озвучил идею четырехлетнего стратегического плана по строительству необходимой инфраструктуры.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

Владимир Зеленский со сборной Украины по футболу U-20 Сайт президента Украины

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", – приводит слова Зеленского сайт президента.

На странице Офиса президента Украины в социальной сети Facebook это заявление попало под шквал критики. В частности, Зеленскому напомнили об отказе от проведения военного парада на День Независимости.

"То есть "300 млн" на парад в бюджете нет, а пару миллиардов и не гривен на Олимпиаду есть?", "Олимпиаду не проводить! Деньги на проведения раздать нашим спортсменам!", "А избиратели президента смогут намазать Олимпийские игры на хлеб?" – едко отметили украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Швеция не смогли получить право на проведение женского чемпионата Европы по баскетболу 2021 года.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!