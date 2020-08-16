80-летняя рекордсменка мира попалась на допинге

80-летняя американская велогонщица Барбара Жикель дисквалифицирована на год за применение допинга, сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA).

Жикель в августе 2019 года установила мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав 500 м за 44,062. После этого спортсменку попросили сдать допинг-тест, который показал наличие метилтестостерона.

Барбара Жикель с наградой Facebook Барбары Жикель

Жикель сообщила, что принимала препарат с этим веществом с 2005 года, но ни разу не сообщала об этом в USADA.

Однажды она пыталась получить терапевтическое исключение (TUE) на применение препарата, но ей отказали, так как посчитали, что у нее нет для этого достаточных медицинских показаний.

В итоге USADA пришло к выводу, что спортсменка намерено пыталась получить преимущество и дисквалифицировал ее на год, лишив ряда титулов. Жикель пыталась оспорить это решение в суде, но проиграла.

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