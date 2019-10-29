8 раз за 13 секунд: знаменитый украинский дзюдоист поразил фантастическим трюком – видеофакт

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по дзюдо украинец Георгий Зантарая запустил новый челендж.

На своей странице в Instagram дзюдоист опубликовал видео, на котором он 8 раз за 13 секунд бросил чучело на прогиб, а в подписи к ролику предложил другим украинским спортсменам похвастаться своими достижениями.

Друзья Зантараи в комментариях восхитились незаурядными способностями украинского олимпийца. "Прикольно выглядит", - написал гимнаст Олег Верняев.

Другие пользователи также одобрили старт нового челленджа, но ограничились лишь словами вместо действий. "Я 10 раз могу", "Я могу раз, но со всей силы и от души", "Так может только Георгий! Красиво", - признаются поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшие дзюдоисты Украины встретились с Владимиром Зеленским и получили высокие государственные награды.

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