8 гопников напали на бойца ММА: опубликованы фото последствий (18+)

Банда из восьми грабителей, вооружённых ножами, напала на тренера по боевым искусствам Луиса Николсона. Инцидент произошел в Эссексе, Англия.

"Я шёл по своим делам, как вдруг ко мне подошли восемь человек и решили отнять у меня то, что я заработал своим трудом. Короче говоря, я сказал, что готов сражаться, потому что не собирался отдавать телефон. Сейчас я понимаю, что это было глупо", - цитирует The Sun 22-летнего бойца ММА.

Несмотря на профессиональные навыки, Николсон получил несколько ранений ножом.

"Я делал всё возможное, чтобы держать их в страхе. Мне даже удалось ударить двоих по лицу, после чего они свалились на землю. Бой длился всего две минуты, когда они достали ножи и стали наносить ими удары. Я должен сказать без тени сомнения, что боевые искусства спасли мою жизнь. Меня бы здесь не было, если бы я не умел удерживать противника на расстоянии. Но не могу сказать, что этого достаточно, чтобы выжить", - отметил молодой боец.

(Внимание! Фото 18+)

Луис Николсон The Sun

Луис Николсон The Sun

Луис Николсон The Sun

Луис Николсон The Sun

Луис Николсон The Sun

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