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8 гопников напали на бойца ММА: опубликованы фото последствий (18+)

10.7тЧитать материал на украинском

Банда из восьми грабителей, вооружённых ножами, напала на тренера по боевым искусствам Луиса Николсона. Инцидент произошел в Эссексе, Англия.

"Я шёл по своим делам, как вдруг ко мне подошли восемь человек и решили отнять у меня то, что я заработал своим трудом. Короче говоря, я сказал, что готов сражаться, потому что не собирался отдавать телефон. Сейчас я понимаю, что это было глупо", - цитирует The Sun 22-летнего бойца ММА.

Несмотря на профессиональные навыки, Николсон получил несколько ранений ножом.

"Я делал всё возможное, чтобы держать их в страхе. Мне даже удалось ударить двоих по лицу, после чего они свалились на землю. Бой длился всего две минуты, когда они достали ножи и стали наносить ими удары. Я должен сказать без тени сомнения, что боевые искусства спасли мою жизнь. Меня бы здесь не было, если бы я не умел удерживать противника на расстоянии. Но не могу сказать, что этого достаточно, чтобы выжить", - отметил молодой боец.

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(Внимание! Фото 18+)

Луис Николсон

Луис Николсон

The Sun

Луис Николсон

Луис Николсон

The Sun

Луис Николсон

Луис Николсон

The Sun

Луис Николсон

Луис Николсон

The Sun

Луис Николсон

Луис Николсон

The Sun

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России хрупкая фитнес-тренерша сломала гопникам челюсть и рёбра.

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Место
Англия
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