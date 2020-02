62-летний американец Джордж Худ выстоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд и примерно на 14 минут превзошел предыдущий мировой рекорд. Это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Джордж Худ – бывший морской пехотинец. При подготовке к своему достижению он в целом простоял в планке около 2100 часов. Доход от рекорда собирается направить в организацию, занимающуюся вопросами психического здоровья.

This man just broke the world record for the longest time doing a plank at 8 hours, 15 minutes and 15 seconds.



He trained 4-5 hours a day in the plank pose. Each day, he also did 700 pushups, 2,000 situps, 500 leg squats and approximately 300 arm curls. https://t.co/AMeYDjJqJO pic.twitter.com/hLsHvNoqlr