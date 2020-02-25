Главная Новости
25 февраля • обновлено в 14:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

8 часов в планке: американский пенсионер установил невероятный рекорд

983
Читать материал на украинском

62-летний американец Джордж Худ выстоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд и примерно на 14 минут превзошел предыдущий мировой рекорд. Это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Джордж Худ – бывший морской пехотинец. При подготовке к своему достижению он в целом простоял в планке около 2100 часов. Доход от рекорда собирается направить в организацию, занимающуюся вопросами психического здоровья.

"Стою в планке 4-5 часов в день. Также в день я делаю 700 отжиманий, 2 тысячи упражнений на пресс по 100 раз за подход и 500 приседаний. Для верхней части тела и рук примерно в день я делаю 300 упражнений с гантелями", – рассказал 62-летний пенсионер в интервью CNN.

Его новая цель мировой рекорд по количеству отжиманий за один час. Чтобы превзойти действующий лучший результат, ему нужно отжаться не менее 2 807 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, индиец побил мировой рекорд Болта на стометровке во время необычного забега с буйволами.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Мария
VS
Потапова
Победа Татьяны
2.63 Сделать ставку
Джокович
VS
Кольшрайбер
Тотал меньше 19-ти геймов
1.945 Сделать ставку
Линь
VS
Завацкая
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Ястремская
VS
Кенин
Тотал меньше 21,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Реал
VS
Манчестер Сити
Инд. тотал Манчестер Сити больше 1.5
2.00 Сделать ставку
Лион
VS
Ювентус
Инд. тотал Ювентуса больше 1.5
2.08 Сделать ставку
Мидлсбро
VS
Лидс
Тотал меньше 2.5
1.96 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Суонси
Победа Фулхэма
1.86 Сделать ставку