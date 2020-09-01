73-летний Шварценеггер показал, каким упражнением держит себя в форме. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:53, 1.09.2020 Обновлено: 23:18, 1.09.2020

Легендарный актер и победитель конкурса "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер показал любимое упражнение для поддержания отличной физической формы.

Экс-губернатор Калифорнии у себя в Instagram выложил видео, на котором делает тягу штанги к груди. Это упражнение прорабатывает сразу несколько крупных мышечных групп спины.

"Старый, но не устаревший. Тяга T-образной штанги – одно из моих любимых упражнений. Вот вам мотивация к понедельнику!" – подписал короткий ролик Терминатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа Шварценеггер впервые стал дедушкой – у его дочери Кэтрин и ее супруга Криса Пратта родился первый ребенок.

Ранее Железный Арни впечатлил поклонников новым видео, на котором продемонстрировал "шпагат" на кухонном столе.

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