7-летняя девочка из Канады подняла 80-килограммовую штангу

Михаил Морозов Другие виды спорта 22:46, 11.12.2020

Семилетняя Рори ван Ульфт, рост которой составляет 122 см, может поднять 80-килограммовую штангу.

Как сообщает издание Daily Mail, совсем недавно она выиграла чемпионат США по тяжелой атлетике среди детей до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 кг. Канадская школьница стала самой молодой победительницей в истории соревнований, а ее отец считает дочь "самой сильной девочкой в мире".

Ван Ульфт начала заниматься тяжелой атлетикой в пять лет после того, как попала в поле зрение тренеров на уроке гимнастики. Используя олимпийский гриф для женщин, девочка может делать приседания со штангой весом 61 кг и становую тягу с 80-килограммовой штангой.

Несмотря на это, 7-летней школьнице больше нравится гимнастика, потому что в этом виде спорта "не нужно поднимать предметы у себя над головой". Она тратит на нее девять часов в неделю, в то время как на тяжелую атлетику у нее уходит четыре.

Как сообщал OBOZREVATEL, бодибилдер уронил на шею огромную штангу и снял это на видео.

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