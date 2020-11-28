62-килограммовая девушка-боец MMA нокаутировала 240-килограммового соперника. Видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 02:00, 28.11.2020

В рамках поп-MMA промоушена "Наше дело" состоялся необычный бой, в котором приняла участие девушка-боец смешанных единоборств Дарина Маздюк и блогер Григорий Чистяков.

На YouTube-канале организации появилось видео противостояния, которое закончилось уже в середине первого раунда. Сначала 240-килограммовый мужчина навалился на спортсменку всем телом, попытавшись зажать ее у сетки, однако 62-килограммовая Маздюк сумела сдержать его натиск.

После возобновления поединка Дарина нанесла сопернику удар по голове, после которого он оказался на канвасе. Девушка-боец продолжила добивать Чистякова, и уже через 10-15 секунд он сдался.

Маздюк провела пять поединков в MMA. В ее активе четыре победы при одном поражении.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко бразилец Зулузиньо принял участие в турнире по пощечинам.

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