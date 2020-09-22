6-месячный малыш установил мировой рекорд в водных лыжах. Видео

6-месячный американец Рич Кейси Хамферис побил мировой рекорд, став самым молодым водным лыжником на планете.

Видео, где карапуз бесстрашно рассекает воды озера Пауэлл в штате Юта, разместили родители юного спортсмена.

"На свой шестимесячный день рождения я каталась на водных лыжах. Видимо, это большое дело", – говорится в подписи к видео.

Отметим, что предыдущий мировой рекорд в этом спорте установила юная Зала Сент-Ондж из Флориды. Четыре года назад она прокатилась по воде в возрасте 6 месяцев и 27 дней.