58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу

58-летняя кикбоксерша Лаура Ли Джонс нокаутировала 21-летнюю Рэй Остемповски на турнире Shamrock FC 326.

В третьем раунде поединка Джонс прижала Остемповски к клетке и нанесла серию ударов, после которой девушка села на настил и не смогла подняться. Джонс одержала победу в первом же бою под эгидой Shamrock FC.

58-year-old Laura Lee Jones gets it done in the 1st RD vs. 21-year-old opponent at Shamrock FC 326



