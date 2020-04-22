58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу

58-летняя кикбоксерша Лаура Ли Джонс нокаутировала 21-летнюю Рэй Остемповски на турнире Shamrock FC 326.

В третьем раунде поединка Джонс прижала Остемповски к клетке и нанесла серию ударов, после которой девушка села на настил и не смогла подняться. Джонс одержала победу в первом же бою под эгидой Shamrock FC.

🧝🏼‍♀️ 58-year-old Laura Lee Jones gets it done in the 1st RD vs. 21-year-old opponent at #ShamrockFC326 🧝🏼‍♀️@GIFsZP



WATCH: https://t.co/kjIgv5yYXD pic.twitter.com/I8JHBfXk8C — Shamrock FC (@Shamrock_FC) December 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете набирает популярность мощнейший нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай.

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственный ударом колена в голову.

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