5-летний сын рекордсмена UFC напал на соперника во время дуэли взглядов отца

Курьезный эпизод во время встречи соперников по игре в корнхол между Коди Хендерсоном и бойцом смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалем попал на видео.

Поединок с участием звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен пройти в рамках American Cornhole League. Во время битвы взглядов Масвидаль в шутку толкнул оппонента.

При этом присутствовал сын бойца UFC, который подбежал к Хендерсону и напал на него. Сам Масвидаль позволил 5-летнему ребенку нанести несколько ударов, а потом взял его на руки.

Отметим, что кроме сына, Хорхе воспитывает двух дочерей (2008 и 2002). Их мать – бывшая девушка бойца Иман Кава, с которой он прожил в мире и благополучии более 10 лет. Официальной женой избранница так и не стала.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Масвидаль установил невероятное достижение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 239 в Лас-Вегасе. Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд, нанеся убийственный удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут за всю историю UFC.