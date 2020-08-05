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5-летний сын рекордсмена UFC напал на соперника во время дуэли взглядов отца

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,2 т.
Хорхе Масвидаль

Сын Хорхе Масвидаля напал на соперника.

Курьезный эпизод во время встречи соперников по игре в корнхол между Коди Хендерсоном и бойцом смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалем попал на видео.

Поединок с участием звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен пройти в рамках American Cornhole League. Во время битвы взглядов Масвидаль в шутку толкнул оппонента.

При этом присутствовал сын бойца UFC, который подбежал к Хендерсону и напал на него. Сам Масвидаль позволил 5-летнему ребенку нанести несколько ударов, а потом взял его на руки.

Отметим, что кроме сына, Хорхе воспитывает двух дочерей (2008 и 2002). Их мать – бывшая девушка бойца Иман Кава, с которой он прожил в мире и благополучии более 10 лет. Официальной женой избранница так и не стала.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Масвидаль установил невероятное достижение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 239 в Лас-Вегасе. Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд, нанеся убийственный удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут за всю историю UFC.

UFC
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