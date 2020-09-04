5-кратная чемпионка мира из Донецка о гражданстве России: мне повезло

Максим Иншаков Другие виды спорта 21:13, 4.09.2020 Обновлено: 21:20, 4.09.2020

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала о смене гражданства на российское.

23-летняя спортсменка родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную команду Украины.

"Мне многие не верят, но скажу честно: смена гражданства с украинского на российское не связана с политическими обстоятельствами. Я это делала до всего, решила еще в 2013-м. Переезд затянулся, поскольку это не так просто. Переехала я в 2014-м, и пока переезжала, как раз все случилось. Считаю, что это судьба – мне повезло, что я вовремя все сделала. Если бы осталась в Донецке, было бы очень грустно – все мои знакомые разъехались. Там война была, как там можно оставаться?" – цитирует Голядкину sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа Ахметов обратился к жителям Донецка, упомянув "Донбасс Арену".

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