"Отказал 300 женщинам": 440-килограммовый силач удивил выбором будущей жены

Пакистанский гигант Арбаб Хизер Хайат, вес которого составляет 440 кг, стал знаменитым на родине благодаря своей невероятной силе. Местный богатырь рассказал, какой должна быть его избранница.

"Она должна весить не менее 100 кг и быть высокой – минимум 193 см, чтобы мы подходили друг другу. Я ищу себе жену-"тяжеловеса", поскольку боюсь, что раздавлю девушку, если она будет хрупкая. По этой причине мне пришлось отказать уже 200-300 женщинам", – заявил Хизер Хайат в интервью агентству DailyMail.

Пакистанский халк Caternews.com

Кроме жестких антропометрических критериев, избранница "пакистанского халка" должна уметь хорошо и много готовить, чтобы суметь прокормить мужчину. Хизер Хайат съедает 36 яиц на завтрак, около 3 кг мяса в день и запивает это 5 литрами молока.

Пакистанский халк New York Post

Пакистанский халк Fitness Volt

Пакистанский халк Caternews.com

Стоит отметить, что местные жители очень любят и уважают своего богатыря. В Пакистане его называют самым сильным человеком мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, "камера поцелуев" раскрыла роман болельщика с любовницей перед футбольным товарищеским матчем в Эквадоре между местной "Барселоной" и "Дельфином".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!