40 секунд – не предел: пять самых быстрых нокаутов МакГрегора

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор эпично вернулся в октагон.

Спустя полтора года после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова ирландец сразился с Дональдом Серроне. Поединок завершился молниеносным нокаутом в исполнении Конора, которому для победы хватило всего 40 секунд. Этот бой вошел в список одних из самых быстрых в карьере МакГрегора.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям пять самых скоростных нокаутов в исполнении ирландского экс-чемпиона.

Диего Брандао – 245 секунд

Летом 2014 года Конор выступил в главном поединке вечера в Дублине. Изначально соперником ирландца должен был стать Коул Миллер, однако тот получил травму.

В результате против МакГрегора вышел Диего Брандао из Бразилии, который недотянул до конца первого раунда всего 55 секунд.

Дастин Порье – 106 секунд

В поединке, который прошел в рамках UFC 178, МакГрегор вновь продемонстрировал мощь своей левой руки. На исходе второй минуты боя ирландец потряс Порье ударом в голову, а затем просто принялся добивать, заставив рефери остановить поединок.

Маркус Бримейдж – 67 секунд

Одним из самых легких для Конора боев оказался его дебют в UFC. Бримейдж показал посредственную оппозицию, выбрасываю множество ударов в воздух.

А вот Конор блестящим апперкотом отправил соперника на настил уже на первой минуте, после чего эффектно добил.

Дональд Серроне – 40 секунд

Возвращения МакГрегора после фиаско в бою с Хабибом ждали с большим нетерпением. Ирландец вернулся так, как и подобает настоящей звезде.

Уже через 25 секунд после старта Серроне упал на канвас от мощного хай-кика в голову. Дональд сумел протянуть еще 15 секунд, но рефери вынужден был закончить бой из-за мощной атаки Конора.

