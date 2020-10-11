21-летняя гонщица-красавица разбилась насмерть во время ралли

Испанская гонщица Лаура Сальво разбилась насмерть во время ралли в Португалии, сообщает Mundo Deportivo.

21-летняя спортсменка была штурманом в автомобиле, которым управлял Мигель Сосиас. Транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в сосну.

Разбита машина Лауры /notiguaro.com

Несмотря на своевременное прибытие медиков, спасти Сальво не удалось. Гонщица погибла на месте. Ралли было остановлено.

Тандем Сосиаса и Сальво одержал победу в ралли в испанском Хихоне, управляя Peugeot 208 Rally4. В прошедшем сезоне спортсменка выступала вместе с Мигелем Гарсией в Suzuki Swift Cup.

Лаура Сальво в бассейне Instagram Лауры Сальво

Лаура Сальво Instagram Лауры Сальво

Лаура Сальво на берегу моря Instagram Лауры Сальво

Лаура Сальво в купальнике Instagram Лауры Сальво

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