21-летняя гонщица-красавица разбилась насмерть во время ралли

Максим Иншаков Другие виды спорта 12:03, 11.10.2020 Обновлено: 12:19, 11.10.2020

Испанская гонщица Лаура Сальво разбилась насмерть во время ралли в Португалии, сообщает Mundo Deportivo.

21-летняя спортсменка была штурманом в автомобиле, которым управлял Мигель Сосиас. Транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в сосну.

Разбита машина Лауры
/notiguaro.com

Несмотря на своевременное прибытие медиков, спасти Сальво не удалось. Гонщица погибла на месте. Ралли было остановлено.

Тандем Сосиаса и Сальво одержал победу в ралли в испанском Хихоне, управляя Peugeot 208 Rally4. В прошедшем сезоне спортсменка выступала вместе с Мигелем Гарсией в Suzuki Swift Cup.

Лаура Сальво в бассейне
Instagram Лауры Сальво
Лаура Сальво
Instagram Лауры Сальво
Лаура Сальво на берегу моря
Instagram Лауры Сальво
Лаура Сальво в купальнике
Instagram Лауры Сальво

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская футболистка-красавица Арианна Вароне погибла в дорожно-транспортном происшествии в Сан-Мартино-Сиккомарио (коммуна в Ломбардии).

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Ветеран АТО создал аппарат, который сможет помочь детям с ДЦП. Фото

Украина и Британия провели учения в Черном море. Фоторепортаж

Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

Президент Польши прибыл в Украину. Опубликовано первое фото

Крымская дилемма для Украины: что делать с "троянским населением" из России?