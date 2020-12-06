21-летний велогонщик умер от COVID-19

Максим Иншаков Другие виды спорта 14:46, 6.12.2020 Обновлено: 15:01, 6.12.2020

21-летний велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли умер от последствий коронавируса в 21 год, сообщает Postimees.

30 ноября Антонелли был доставлен в госпиталь, после того, как COVID-19 диагностировали у него и остальных членов его семьи. Его матери и брату разрешили остаться дома в самоизоляции.

"Прощай, Майкл, ты навсегда останешься в памяти с нами. Вся Mastromarco Sensi Nibali скорбит вместе с твоей семьей в этот момент боли", – написала команда в Twitter.

Некролог от команды
Twitter Mastromarco Sensi Nibali

В августе 2018 года Антонелли в гонке юниоров "Флоренция – Виареджо" попал в аварию, получив тяжелые повреждения позвоночника и спинного мозга. После длительной реабилитации он остался парализованный, но уже мог самостоятельно есть. Врачи предполагают, что ослабленный организм спортсмена не смог справиться с инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карл-Энтони Таунс из-за COVID-19 потерял семь членов семьи.

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