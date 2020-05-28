18-летняя чемпионка Украины Мария Буряк поразила своей красотой

Максим Богданов Другие виды спорта 23:36, 28.05.2020 Обновлено: 00:00, 29.05.2020

18-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Юзеры в интернете по достоинству оценили роскошную внешность юной спортсменки, которая является обладательницей одной из самых красивых улыбок мировой легкой атлетики.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться внешностью украинки.

Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала многочисленных подписчиков в Instagram соблазнительным летним фото.

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Спорт Другие виды спорта

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