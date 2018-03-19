17-летняя дзюдоистка завалила Беленюка, обхватив его ногами за шею: опубликовано видео

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед устроила шутливый спарринг с вице-чемпионом Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жаном Беленюком.

Видео с импровизированного сражения 17-летняя киевлянка разместила у себя в Instagram.

В ролике видно, как чемпионка Европы уходит от приема борца, обхватывает его ногами за шею и заваливает на снег.

Отметим, что 10 февраля этого года Дарья выиграла турнир во Франции.

Как сообщал "Обозреватель", украинские дзюдоисты устроили медальную феерию в Европе, добыв 7 комплектов наград.

Для Беленюка это не первый подобный спарринг. Не так давно его прогибом через грудь кинул Василий Ломаченко.