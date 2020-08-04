17-летнего велогонщика раздавила машина во время тренировки

Перспективный 17-летний немецкий велогонщик Ян Ридманн умер после ДТП, сообщает BBC.

Ридманн попал под машину во время тренировки недалеко от Нюрнберга. Спортсмен на вертолете был доставлен в больницу, где позже скончался, от серьезной травмы головы.

"Мы глубоко сожалеем о потере Яна и выражаем искренние соболезнования всей его семье и его родственникам", – сказал Ральф Денк, руководитель команды Bora-Hansgrohe и Auto Eder Bayern, за которую выступал Ридманн.

"В честь Яна команда Auto Eder Bayern в следующей гонке будет носить черную ленточку с надписью: "Дорогой Ян, спасибо за время, проведенное вместе. Ты всегда будешь с нами!".

Спортивный директор Auto Eder Bayern, доктор Кристиан Шрот, добавил: "Мы потеряли ценного гонщика, партнера по команде и друга. Вся команда в шоке, и трудно осознать эту трагическую аварию. Ян, ты был и остаешься важной частью команды для нас. Ты всегда будешь в нашем сердце. Мы будем скучать по тебе бесконечно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянский велогонщик-любитель Джованни Яннелли умер после падения в 100 метрах от финиша.