МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

16-летняя легкоатлетка со странной внешностью поразила интернет

5.8тЧитать новость на украинском

Эфиопская бегунья Гирмавит Гебржихаир стала настоящей звездой в интернете после того, как завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и ее фото попали в эфир трансляции.

Гирмавит Гебржихаир (справа)

В официальном отчете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) указана дата рождении эфиопки: 21 ноября 2001 года, однако внешне атлетка выглядит гораздо старше заявленных 16 лет.

Новости
Знаменитая российская спортсменка удивила пикантным фото

Внешность "девочки" стала причиной бурного обсуждения в социальных сетях. Болельщики не верят, что подросток, может выглядеть как старуха.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эффектная телеведущая прогноза погоды поразила футбольным трюком в эфире.

Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на Обозревателе.

Тема
легкая атлетика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
11
Смешно
2
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги