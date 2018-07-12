16-летняя легкоатлетка со странной внешностью поразила интернет

Эфиопская бегунья Гирмавит Гебржихаир стала настоящей звездой в интернете после того, как завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и ее фото попали в эфир трансляции.

Гирмавит Гебржихаир (справа)

В официальном отчете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) указана дата рождении эфиопки: 21 ноября 2001 года, однако внешне атлетка выглядит гораздо старше заявленных 16 лет.

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Estos 16 años de esta atleta participante en elmundial Sub 20 de Tampere...... pic.twitter.com/RW2eAWshCy — Atletismo : Análisis y Estadísticas (@Andres_1956) 11 июля 2018 г.

Внешность "девочки" стала причиной бурного обсуждения в социальных сетях. Болельщики не верят, что подросток, может выглядеть как старуха.

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