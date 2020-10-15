16-летняя фигуристка выполнила уникальный прыжок. Видео

16-летняя российская фигуристка Александра Трусова выполнила на тренировке четверной риттбергер, разместив видео у себя в Instagram.

Этот прыжок ни разу в истории женского фигурного катания не выполнялся на соревнованиях.

Риттбергер (прыжок петлей) – один из трех реберных прыжков в фигурном катании. Может быть применен вторым и третьим в каскаде. Выполняется с внешнего ребра правой ноги. Для стороннего наблюдателя риттбергер – самый "бесхитростный" прыжок, без заметных подготовительных движений.

Назван по имени немецкого фигуриста Вернера Риттбергера, впервые исполнившего его в 1910 году.

Трусова является второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019). Также в активе спортсменки бронза чемпионата Европы (2020). Кроме того, Александра выигрывала (2017) и занимала второе место (2018) в финалах юниорского Гран-при.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Трусова на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе установила два мировых рекорда, прежде принадлежавших ее соотечественнице Алине Загитовой.