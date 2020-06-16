16-летняя чемпионка мира по скалолазанию Люси Дуади разбилась во Франции

Михаил Морозов Другие виды спорта 11:17, 16.06.2020

16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади умерла во Франции, сорвавшись со скалы.

Как сообщает издание BBC, она осматривала неизведанный участок скалы недалеко от Гренобля, но поскользнулась и упала с большой высоты. Ее тело было найдено. Точные подробности смерти Дуади остаются неизвестными, по ее делу начато расследование.

После выигрыша юношеских соревнований спортсменка перешла во взрослую категорию, где в 15-летнем возрасте приняла участие в одном из этапов кругового турнира чемпионата мира по скалолазанию, заняв пятое место.

Отметим, что целью болдеринга, которым занималась Дуади, является преодоление фиксированного маршрута за определенное количество времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-летняя звезда скейтборда из Великобритании Скай Браун чуть не умерла после падения с рампы на одной из тренировок.

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