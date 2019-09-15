Главная Новости
15 сентября • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

15-летняя российская фигуристка-чемпионка переоделась прямо во время выступления

1.3т Читать материал на украинском

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова отметилась необычным приемом с переодеванием во время выступления на турнире Lombardia Trophy, проходящем в итальянском Бергамо.

В середине программы 15-летняя фигуристка во время вращения движением руки изменила цвет платья с синего на красный.

Новости
Российскую фигуристку затравили из-за откровенного фото в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Щербакова стала первой фигуристкой в мире, исполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) уровня мастеров.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Тема
фигурное катание
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel