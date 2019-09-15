15-летняя российская фигуристка-чемпионка переоделась прямо во время выступления

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова отметилась необычным приемом с переодеванием во время выступления на турнире Lombardia Trophy, проходящем в итальянском Бергамо.

В середине программы 15-летняя фигуристка во время вращения движением руки изменила цвет платья с синего на красный.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Щербакова стала первой фигуристкой в мире, исполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) уровня мастеров.

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