15-летняя российская фигуристка-чемпионка переоделась прямо во время выступления

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова отметилась необычным приемом с переодеванием во время выступления на турнире Lombardia Trophy, проходящем в итальянском Бергамо.
В середине программы 15-летняя фигуристка во время вращения движением руки изменила цвет платья с синего на красный.
Anna SHCHERBAKOVA’s costume change? #LombardiaTrophy2019 pic.twitter.com/VqheB9B3pZ— Virginia ~all Kihira ???? (@quadLz) 14 сентября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Щербакова стала первой фигуристкой в мире, исполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) уровня мастеров.
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