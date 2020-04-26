14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина устроила показ купальников на карантине

Максим Богданов Другие виды спорта 11:59, 26.04.2020

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина устроила показ купальников.

Спортсменка продемонстрировала часть откровенных нарядов, в которых она выступала на соревнованиях, вынудив подписчиков оставить несколько десятков восторженных комментариев.

Помимо золотых медалей в групповых выступлениях на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, в активе Шишкиной 14 побед на чемпионатах мира и пять — на первенствах Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока весь мир находится на карантине в связи с пандемией коронавируса, многие профессиональные спортсмены пытаются заниматься в домашних условиях, но не всем это удается.

В Facebook набирает популярность видео, в котором собраны все фейлы, падения и травмы атлетов, тренирующихся на самоизоляции.

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