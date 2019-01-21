13-летнюю фигуристку в слезах заставили объясниться за слова про допинг в России

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова извинилась за свое высказывание о том, что для стабильных выступлений нужно применять допинг.

"Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут", – сказала Шаботова.

Видео, на котором юная спортсменка с мокрыми от слез глазами говорит заученный текст, появилось у нее в Instagram.

Ранее фигуристка, тренирующаяся в клубе "Снежные барсы" в Москве, заявила, что в фигурном катании необходим допинг. Она также предположила, что спортсменки, работающие на катке "Хрустальный", принимают запрещенные препараты.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram