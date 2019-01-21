13-летняя российская фигуристка шокировала признанием о допинге

Для того, чтобы успешно и стабильно выступать, необходимо принимать правильный допинг, заявила 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова, общаясь со своими болельщиками в прямом эфире Instagram.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", — цитирует юную фигуристку С-Э.

Анастасия Шаботова

Шаботова также добавила, что спортсмены, которые тренируются в школе фигурного катания "Хрустальный", этот самый допинг принимают.

"В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", - заявила она.

Напомним, что представителями отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" были, в частности, олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, Анна Погорилая и Александра Трусова.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своего коллегу Александра Логинова, который вернулся в большой спорт после длительной дисквалификации.

Российский спортсмен был отстранен от соревнований с 2014 по 2016 года за употребление запрещенных препаратов.

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