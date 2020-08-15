13-кратный чемпион мира оказался наркоманом

13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг задержан полицией за превышение скорости. После прохождения медэкспертизы в крови двукратного олимпийского чемпиона 2010 года был обнаружен кокаин.

Правоохранители провели обыск в доме спортсмена, где нашли наркотики.

"Я совершил большую ошибку. Я ехал слишком быстро, и меня отвезли в отделение неотложной помощи для анализа крови. Кроме того, полиция обнаружила у меня дома небольшое количество наркотиков. Речь идет о кокаине. Я расстроен и боюсь того, что принесет будущее, и невероятно сожалею о всех тех, кого я сейчас разочаровал снова. Я знаю, что теперь это будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал", – написал Нортуг в Instagram.

Петтер Нортуг попался на кокаине Instagram Петтера Нортуга

В 2014 году Нортуг попал в серьезное ДТП. Авто, за рулем которой был лыжник, съехало с дороги и врезалось в дорожное ограждение. Пассажир был доставлен в больницу, а сам Нортуг в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией после попытки скрыться.

Несколько лет назад появилась информация, что Нортуг готов выступать на Олимпиаде за Россию. Об этом заявил сам единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания Короля лыж.

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