12 украинцев, которые стоят у истоков киберспорту

Этим летом стартовал уникальный проект Twelve, который рассказывает о 12 украинцах, добившихся успеха в киберспорте. Герои историй — это обычные люди, но каждый из них не только стал первопроходцем в мире профессионального гейминга, но и сделал карьеру. Истории раскрывают индустрию киберспорта изнутри: читатели узнают, с чего начинали будущие киберспортсмены, от чего отказывались ради своей мечты и сколько времени посвящали тренировкам. Проект инициирован Parimatch - букмекером № 1 в мире киберспорта.

В первой такой истории о своем пути в мир гейминга рассказал Богдан Iceberg Василенко. В 16 лет парень был кандидатом в мастера спорта по боксу, а сейчас он - профессиональный игрок в Dota 2.

"Когда я покидал спорт, не думал о том, чем буду зарабатывать. Я просто искал занятие, которое сделает мою жизнь интересной. Я наслаждался атмосферой и ловил момент. Не факт, что через два месяца я буду продолжать этим заниматься. Вдруг, я найду себя в чем-то другом, как это было с боксом? Пока это приносит мне эмоции - я буду играть", - сказал Богдан.

Последние годы показали, что популярность киберспорта продолжает расти. Это отмечают также и представители классического спорта, которые не просто следят за успехами своих коллег, но и нередко учатся у них чему-то новому. Эти две индустрии скорее не соперничают, а больше дополняют друг друга.

Следующий герой Twelve расскажет о своих успехах уже в начале сентября.

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