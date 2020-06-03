11-летняя звезда скейтборда чуть не умерла после падения на тренировке: видео

11-летняя скейтбордистка сборной Великобритании Скай Браун чуть не умерла после страшного падения с рампы на одной из тренировок.

"Она упала с высоты около пяти метров на бетон. Я держал ее в руках, пока она беспомощно стонала в ожидании вертолета. Она пришла в себя через несколько дней в больнице. У нее множественные трещины в черепе, сломана левая рука, которую она буквально разорвала на части, пытаясь смягчить падение, сломаны пальцы на правой руке и рваные раны на сердце и легких", – цитирует слова отца девочки информагентство The Sun.

Скай Браун BBC

Придя в себя, Скай Браун опубликовала пост на своей странице в Instagram, попытавшись успокоить фанатов и убедить их в том, что все в порядке. Она заявила, что это падение не было худшим в ее жизни, и пообещала вернуться еще сильнее.

Отметим, что Скай Браун может стать самой молодой участницей Олимпийских игр в истории Великобритании. На момент старта перенесенной на лето 2021 года Олимпиады в Токио ей будет 13 лет и 11 дней, а нынешний рекорд принадлежит пловчихе Марджери Хинтон – 13 лет и 43 дня.

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