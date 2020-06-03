Главная Новости
3 июня • обновлено в 14:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

11-летняя звезда скейтборда чуть не умерла после падения на тренировке: видео

1.6т
Читать материал на украинском

11-летняя скейтбордистка сборной Великобритании Скай Браун чуть не умерла после страшного падения с рампы на одной из тренировок.

"Она упала с высоты около пяти метров на бетон. Я держал ее в руках, пока она беспомощно стонала в ожидании вертолета. Она пришла в себя через несколько дней в больнице. У нее множественные трещины в черепе, сломана левая рука, которую она буквально разорвала на части, пытаясь смягчить падение, сломаны пальцы на правой руке и рваные раны на сердце и легких", – цитирует слова отца девочки информагентство The Sun.

Скай Браун

Скай Браун

BBC

Придя в себя, Скай Браун опубликовала пост на своей странице в Instagram, попытавшись успокоить фанатов и убедить их в том, что все в порядке. Она заявила, что это падение не было худшим в ее жизни, и пообещала вернуться еще сильнее.

Отметим, что Скай Браун может стать самой молодой участницей Олимпийских игр в истории Великобритании. На момент старта перенесенной на лето 2021 года Олимпиады в Токио ей будет 13 лет и 11 дней, а нынешний рекорд принадлежит пловчихе Марджери Хинтон – 13 лет и 43 дня.

Как сообщает OBOZREVATEL, на турнире MMA в Беларуси девушка-боец получила серьезную травму колена.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Англия
Тег
получил травму
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Фрайбург
VS
Боруссия М
Фрайбург не проиграет
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Городея
Победа Смолевичей с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули меньше 1.5
1.52 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Зандхаузен
Обе забьют
1.70 Сделать ставку
Санта Клара
VS
Брага
Брага забьет в 1-м тайме
1.66 Сделать ставку
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку