11-кратный чемпион мира по борьбе умер в Харькове от COVID-19

Известный украинский борец Георгий Манучарян скончался в Харькове от осложнений, вызванной коронавирусной инфекцией.

За несколько дней до этого спортсмена госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В клинике его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет РЕДПОСТ. 19 декабря Манучаряна не стало. 23 декабря ему должно было исполниться 64 года.

Георгий Манучарян РЕДПОСТ

19 ноября Манучарян стал победителем чемпионата мира по самбо среди ветеранов. Украинец выступал в категории свыше 100 кг среди спортсменов 60-65 лет.

Георгий 11 раз становился победителем ветеранских чемпионатов мира в различных видах борьбы (вольная, греко-римская борьба, самбо).

Георгий Манучарян скончался в Харькове Facebook Вячеслава Маркова

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели еще 11 742 человека. В результате общее количество заражений достигло 956 123.

COVID-19 унес жизни 16 469 граждан (+213 за минувшие сутки). 574 536 украинцев (+13 314) уже побороли его.