100 метров в глубину: украинка установила невероятный рекорд

Украинская спортсменка Наталья Жаркова из Харькова установила новый национальный рекорд Украины, нырнув на 100 метров с моноластой на соревнованиях по фридайвингу.

Наталья Жаркова Facebook

Соревнования под названием Карибский кубок прошли в Гондурасе. Наталья стала всего лишь седьмой женщиной в мире, которая нырнула на такую ​​глубину. Днем ранее украинская спортсменка нырнула на глубину в 91 метр с биластами и установила мировой рекорд в этой дисциплине.

"С сегодняшнего дня я член клуба “кому за 100”. Ныряние с моноластой на глубину. Мой результат - 100 метров, белая карточка, новый национальный рекорд Украины. Равный мужскому, кстати. Всего 6 женщин в мире ныряли на эту глубину до меня. Я седьмая. В купе со вчерашним рекордом мира Caribbean Cup Freediving Competition стали для меня очень удачным стартом сезона”, - написала Жаркова в Facebook.

Наталья Жаркова Facebook

В 2018 году Наталья выиграла чемпионат мира по фридайвингу (подводному плаванию с задержкой дыхания без использования баллонов кислорода).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский спортсмен-паралимпиец побил мировой рекорд в Ла-Манше.

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