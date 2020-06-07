10 смертельных трагедий в мировом спорте

Большой спорт – это не только пьедесталы почета, фантастические рекорды, яркие победы и аплодисменты трибун. К сожалению, случаются в большом спорте и трагедии. Дай Бог, чтобы их было как можно меньше, хотя от них никто не застрахован.

О некоторых трагедиях большого спорта пойдет речь в сегодняшнем материале.

26 мая 1955 года. Двукратный чемпион мира в Формуле-1 итальянец Альберто Аскари погиб, тестируя на трассе в Монце новый автомобиль Ferrari-750.

Айртон Сенна

15 февраля 1961 года. При посадке в аэропорту Брюсселя разбился самолет со сборной США по фигурному катанию, летевшей на чемпионат мира в Прагу. Из-за трагедии мировое первенство отменили.

23 июля 1967 года. Во время этапа "Тур де Франс" скончался британец Томми Симпсон, чемпион мира-1965. Причина смерти – передозировка стимуляторов.

15 января 1968 года. Скончался 28-летний форвард "Миннесоты" Билл Мастертон – единственный хоккеист НХЛ, погибший в результате игровой травмы, полученной им двумя днями ранее в игре с "Калифорнией".

14 марта 1980 года. В авиакатастрофе под Варшавой в полном составе погибла олимпийская сборная США по боксу.

19 сентября 1988 года. На Олимпиаде в Сеуле Грег Луганис в квалификации прыжков в воду ударился о край трамплина и, разбив голову в кровь, рухнул в воду. Тем не менее американец сумел завершить соревнования на третьем месте, а на следующий день выиграл третью для себя золотую медаль на Олимпийских играх.

29 января 1994 года. На соревнованиях в Германии погибла австрийская горнолыжница Ульрика Майер, двукратная чемпионка мира в супергигантском слаломе.

1 мая 1994 года. На Гран-При Сан-Марино по Формуле-1 погиб трехкратный чемпион мира бразильский автогонщик Айртон Сенна.

20 ноября 1995 года. На разминке перед ледовым шоу в Лейк-Плэсиде от сердечного приступа скончался двукратный олимпийский чемпион в парном катании Сергей Гриньков.

23 октября 2010 года. Американец Фрэн Криппен умер в ходе заплыва на 10 км на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в ОАЭ от сердечного приступа. Оказалось, что вода была 30 градусов, после чего Международная федерация ужесточила требования к организаторам соревнований.

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