Спорт против коронавируса: как выживает отрасль в условиях пандемии

Вторая волна эпидемии коронавируса убивает спортивную отрасль - опять закрываются фитнес-клубы, бассейны, спортивные секции. Международные турниры проходят на пустых стадионах. Остановилось детское и подростковое спортивное воспитание, то есть будущее поколение лишается своего шанса. Финансирование государством физкультуры в 2020 году урезали в два раза. Принятая на днях Кабинетом министров Украины Стратегия развития физической культуры и спорта до 2028 года - чисто декларативный документ. В нем, по сути, не предлагается ничего конкретного: одни лозунги и намерения

Спасение спорта и физкультуры оказалось в руках энтузиастов и волонтеров.

Обратите внимание, как выросла за последний год активность тематических групп в соцсетях! Активисты расчищают пустыри и строят спортивные площадки, пикетируют застройку зеленых зон, сами создают спортивную и оздоровительную инфраструктуру. С каким сочувствием весь Киев и Украина наблюдали за борьбой энтузиастов в Гидропарке за право заниматься спортом на свежем воздухе! А неадекватная реакция на любителей пробежек в парках?

После весеннего гречко-пивного и телесериального марафона, даже не спортивные граждане пересмотрели свое отношение к образу жизни. Люди с явно избыточным весом и проблемами со здоровьем не стесняются заниматься физкультурой. И окружающие поддерживают их в этом – это прекрасная примета нашего времени.

Энтузиасты, тренеры-добровольцы занимаются с детьми и подростками, просто со всеми желающими. Самоорганизация небезразличных людей, растущее в Украине гражданское общество восполняет пробелы в нашей жизни,в том числе, в физкультуре и спорте. Больше людей интересуются информацией о физкультуре и здоровом образе жизни в интернете – об этом говорит статистика просмотров и увеличение подписчиков на каналах по этой тематике.

За последний год на порядок выросло количество блогов по фитнесу, супер востребованы тренировки по интернету. Закрытые фитнес-клубы и спортивные секции мотивируют людей заниматься дома. Появляются группы в соцсетях и мессенджерах, которые проводят онлайн-марафоны со спортивной или оздоровительной тематикой, этим занимаются и любители, и профессионалы.

Спорт стал менее коммерческим, менее элитарным. Тенденция последних десятилетий высокопрофессионального спорта “высоких достижений” потеряла актуальность в условиях коронавирусного кризиса! Спорт и физкультура вернулись к своим истокам – массовым и любительским. Этому помогает доступность информации в интернете, возможность брать уроки по любым спортивным дисциплинам у самых лучших специалистов.

Спорт как достижение человеческой цивилизации не уничтожили ни войны, ни эпидемии. И сейчас мы видим, как наперекор тяжелому вызову люди справляются, борются за свое будущее и будущее детей.

Премьер Японии Ёсихидэ Суга и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявили, что Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год состояться летом несмотря на продолжение эпидемии. Это первый “белый лебедь” пост-коронавирусной эпохи!

Наверное, эти ребята что-то знают !

А что же делать сейчас, особенно тем, кто связал свою жизнь со спортом и не мыслит себя без него? Тысячи специалистов оказались не востребованы из-за локдауна, остались без средств к существованию.

Многие профессиональные тренеры и спортсмены, записали свои авторские курсы или проводят онлайн-тренировки. Знаменитые звезды и чемпионы зарабатывают миллионы на рекламе брендов спортивной одежды, поэтому выкладывают бесплатные видео в YouTube. Тренеры с авторскими программами предлагают платные курсы тренировок.

Выбирать можно любые форматы:

Онлайн тренировки в реальном времени дают эффект общения в зале, социальную поддержку единомышленников и тренера, быстрое исправление ошибок.

Записанные тренировки удобны тем, кто хочет сам выбирать время занятий, но требуют самодисциплины.

Создать и запустить свой курс по фитнесу и оздоровлению может сейчас каждый. Это могут быть тренировки по йоге, общей физической подготовке (ОФП), бодибилдингу или аэробике. Можно делиться оздоравливающими практиками и рецептами здорового питания, аутотренингом и медитацией. Для этого не требуется специальное образование, есть множество программных продуктов в помощь самостоятельным проектам. На опыте тысяч онлайн - курсов была разработана пошаговая инструкция. Она позволит максимально упростить запуск своего марафона и получать прибыль с самого начала. Чтобы получить эту инструкцию в подарок, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.