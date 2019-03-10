Соперник Усика выбесил чемпиона мира: спортивные итоги 9 марта

Чемпион мира вышел из себя из-за соперника Усика, а промоутер Поветкина высказался об Усике. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 9 марта.
Кроме того, у Коноплянки появился новый вариант продолжения карьеры и украинская теннисистка сотворила сенсацию на супертурнире в США. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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