Соперник Усика выбесил чемпиона мира: спортивные итоги 9 марта

Чемпион мира вышел из себя из-за соперника Усика, а промоутер Поветкина высказался об Усике. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 9 марта.

Кроме того, у Коноплянки появился новый вариант продолжения карьеры и украинская теннисистка сотворила сенсацию на супертурнире в США. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Чемпион мира вышел из себя из-за соперника Усика

"Выше уровнем": промоутер Поветкина высказался об Усике

У Коноплянки появился новый вариант продолжения карьеры

Украинская теннисистка сотворила сенсацию на супертурнире в США

Боксер из Украины завоевал чемпионский пояс

"Мы долго ждали": у боксера команды Путина обиделись на Усика

Украинский биатлонист показал феноменальный результат в спринте чемпионата мира

"Особенный": американский тренер вступился за Ломаченко

"Боец от Бога": Владимир Кличко сравнил себя с братом

Украинка выиграла молодежный ЧЕ по борьбе, одолев в полуфинале россиянку

Появились сенсационные данные об уходе Гвардиолы из "Манчестер Сити"

Свитолина добыла непростую победу на супертурнире в США

Украинец выиграл чемпионат Европы U-23, поборов россиянина

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!