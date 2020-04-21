Соловьева затравили в сети за слова про Майдан и московское "Динамо"

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев получил огромное число нелицеприятных комментариев в свой адрес после слов об украинском Майдане и московском "Динамо".

Владимир Соловьев

"Ты, о котором не случайно кричат болельщики "Локомотива" "Вася Уткин – жирный гей, нет жены и нет детей", ты, сволочуга, мне говоришь: "Ой, ты болельщик московского "Динамо". Я болею за то "Динамо", которое было Министерство внутренних дел. Где были великие, а не те, которых крышуют, непонятно кто оплачивает. Конечно, я за такое "Динамо" болеть не могу. Я не могу болеть за "Динамо", которое тренирует хрен знает что за тренер, у которого сынок на Майдане прыгал. И который взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить тренировать легендарное "Динамо"?" - цитирует Соловьева sports.ru.

Юзеры не смогли сдержать эмоций после такого.

"Соловьиный помёт не очень удачно выступил на этот раз. Наверное, опять заставят пересасывать", "Как же он мерзок, вот ему реально хочется на голове попрыгать, я даже не знаю откуда такая неприязнь к человеку может появиться, но это просто отброс общества какой-то, что он в своих эфирах несет", - пишут пользователи.

Кроме того, болельщики резонно отметили тот факт, что украинец Юрий Калитвинцев, которого упоминает Соловьев, закончил тренировать "Динамо" Москва еще в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев был уличен во лжи во время скандала с известным футбольным комментатором Василием Уткиным.

12 апреля Уткин и Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.

Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение спортивного журналиста, назвав его больным человеком.

Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.